Ольховский объяснил, за счет чего Медведев проиграл Хуркачу в финале турнира в Галле

Финалист «Ролан Гаррос» 1992 года в парном разряде Андрей Ольховский отреагировал на поражение россиянина Даниила Медведева в финале турнира ATP 500 в Галле (Германия).

Российский теннисист проиграл поляку Хуберту Хуркачу со счетом 1:6, 4:6.

«Что не получилось у Медведева? Тяжело играть против таких соперников, как поляк. Нужно постоянно держать подачу. Когда Даня проиграл второй гейм, на него оказывалось некоторое давление, что он должен показать что-то такое, чего не было в предыдущих матчах. Возможно, это и сказалось на результате», — цитирует Ольховского «Чемпионат».

Ольховский добавил, что за счет подачи Хуркач был явно сильнее Медведева.

Для Медведева это второй проигранный финал подряд. Ранее россиянин проиграл на турнире в Хертогенбосе Тиму ван Рейхтовену — 4:6, 1:6.