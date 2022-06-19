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Сегодня, 21:09

Ольховский объяснил, за счет чего Медведев проиграл Хуркачу в финале турнира в Галле

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Финалист «Ролан Гаррос» 1992 года в парном разряде Андрей Ольховский отреагировал на поражение россиянина Даниила Медведева в финале турнира ATP 500 в Галле (Германия).

Российский теннисист проиграл поляку Хуберту Хуркачу со счетом 1:6, 4:6.

«Что не получилось у Медведева? Тяжело играть против таких соперников, как поляк. Нужно постоянно держать подачу. Когда Даня проиграл второй гейм, на него оказывалось некоторое давление, что он должен показать что-то такое, чего не было в предыдущих матчах. Возможно, это и сказалось на результате», — цитирует Ольховского «Чемпионат».

Ольховский добавил, что за счет подачи Хуркач был явно сильнее Медведева.

Для Медведева это второй проигранный финал подряд. Ранее россиянин проиграл на турнире в Хертогенбосе Тиму ван Рейхтовену — 4:6, 1:6.

Источник: https://www.championat.com/tennis/news-4730687-olhovskij-predpolozhil-chego-ne-hvatilo-medvedevu-dlya-pobedy-v-finale-turnira-v-galle.html
Теннис
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
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