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Сегодня, 17:44

Финалист «Ролан Гаррос» Рууд выбыл во втором круге Уимблдона-2022

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Норвежский теннисист, финалист «Ролан Гаррос» этого года Каспер Рууд проиграл во втором круге Уимблдона-2022 французу Уго Умберу — 3:6, 6:2, 7:5, 6:4.

Умбер в третьем круге сыграет против бельгийца Давида Гоффена.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Уго Умбер (Франция) — Каспер Рууд (Норвегия, 3) — 3:6, 6:2, 7:5, 6:4

Оскар Отте (Германия, 32) — Кристиан Харрисон (США, Q) — 3:1 отказ 2-го игрока

Стив Джонсон (США) — Райан Пенистон (Великобритания, WC) — 6:3, 6:2, 6:4

Фрэнсис Тиафо (США, 23) — Максимилиан Мартерер (Германия, Q) — 6:2, 6:2, 7:6 (7:3)

Давид Гоффен (Бельгия) — Себастьян Баэс (Аргентина, 31) — 6:1, 6:2, 6:4

Теннис
Wimbledon
Давид Гоффен
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