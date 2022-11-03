Чесноков считает, что Хачанов физически просел в матче против Джоковича

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков прокомментировал поражение Карена Хачанов от Новака Джоковича на «Мастерсе» в Париже.

«Хачанов хорошо брыкался в первом сете, как мог, он играл под давлением Джоковича. Новак так направлял мяч, что Карен то вправо побежит, потом влево или за укороченным, поэтому после первой партии он подсел. Во втором сете Джокович его просто съел с потрохами, можно сказать. Даже во второй партии, когда Хачанов повел 40:0 на своей подаче, он с огромным трудом выиграл этот гейм. Джокович играл сегодня здорово, мне он очень понравился», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Хачанов проиграл Джоковичу в третьем круге «Мастерса» в Париже со счетом 4:6, 1:6. В четвертьфинале турнира сербский теннисист сыграет с Лоренцо Музетти из Италии.