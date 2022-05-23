Чесноков: «Котов имеет хороший потенциал для успешного выступления на турнирах АТР»

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков поделился мнением о российском теннисисте Павле Котове.

«Я очень доволен тем, что он прошел квалификацию на «Ролан Гаррос». Котов — очень хороший игрок, у него быстрые ноги, хорошее чувство мяча. Мне кажется, у него есть большой потенциал, он имеет все возможности, чтобы хорошо играть. Он может и должен играть на турнирах ATP», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Также специалист высказался о поражении Котова представителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхюлпу со счетом 3:6, 6:3, 3:6, 2:6 в матче первого круга «Ролан Гаррос».

«Котов прошел квалификацию и в первом круге попал на ван де Зандсхюлпа, который реально показывает игру на уровне первой двадцатки мира. Если бы был более простой соперник по сетке, Котов мог бы пройти дальше, но ему достался очень солидный игрок», — добавил Чесноков.

Котов впервые сыграл матч в основной сетке турнира «Большого шлема». 23-летний теннисист занимает 141-е место в рейтинге WTA.