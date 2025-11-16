Финал Итогового турнира между Алькарасом и Синнером прервали из-за зрителя, которому стало плохо

Финальный матч Итогового турнира АТР между испанцем Карлосом Алькарасом и итальянцем Янником Синнером был прерван из-за плохого самочувствия одного из зрителей.

Болельщик на трибунах запросил медицинскую помощь, в связи с чем встречу остановили при счете 2:1 (40-40) в пользу Алькараса.

Во время паузы игроки вместе с главным судьей обсудили данный инцидент. Испанец предположил, что зрителю могло стать плохо из-за жары на крытой арене. После перерыва, который длился больше 10 минут, теннисисты продолжили игру.

Итоговый турнир ATP проходит в Турине с 9 по 16 ноября. Синнер является победителем ATP Final прошлого года.