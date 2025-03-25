Тиафо уступил Филсу в третьем круге турнира в Майами

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо в третьем круге турнира в Майами уступил французу Артуру Филсу со счетом 6:7 (11:13), 7:5, 2:6.

Встреча продолжалась 2 часа 57 минут. На счету 27-летнего американца 11 эйсов, 5 ошибок на второй подаче и 3 реализованных брейк-пойнта из 5. У 20-летнего француза 21 подача навылет, 4 двойные ошибки и и 4 реализованных брейк-пойнта из 14.

В четвертом круге Филс встретится с немцем Александром Зверевым.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Артур Филс (Франция, 17) — Фрэнсис Тиафо (США, 16) — 7:6 (13:11), 5:7, 6:2