Филс победил Руне и сыграет с Умбером в финале турнира в Токио
Французский теннисист Артур Филс обыграл датчанина Хольгера Руне в полуфинале турнира в Токио — 7:6 (10:8), 7:6 (12:10).
Игра продолжалась 2 часа 25 минут.
В финале Филс сыграет с соотечественником Уго Умбером.
Токио (Япония)
Турнир ATP Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships
Призовой фонд 1 818 380 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Артур Филс (Франция) — Хольгер Руне (Дания, 6) — 7:6 (10:8), 7:6 (12:10)
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