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Филс победил Руне и сыграет с Умбером в финале турнира в Токио

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Французский теннисист Артур Филс обыграл датчанина Хольгера Руне в полуфинале турнира в Токио — 7:6 (10:8), 7:6 (12:10).

Игра продолжалась 2 часа 25 минут.

В финале Филс сыграет с соотечественником Уго Умбером.

Токио (Япония)

Турнир ATP Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships

Призовой фонд 1 818 380 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Артур Филс (Франция) — Хольгер Руне (Дания, 6) — 7:6 (10:8), 7:6 (12:10)

Теннис
Хольгер Руне
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