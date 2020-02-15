Филип Краинович: «Не ожидал, что обыграю Рублева»

Теннисист Филип Краинович прокомментировал победу над Андреем Рублевым в четвертьфинале турнира в Роттердаме. 27-летний серб обыграл россиянина со счетом 7:6, 6:4.

— Я понимал, что заслужил победу. Я хорошо подавал и играл довольно агрессивно, — приводит пресс-служба турнира слова Краиновича. — На самом деле я не ожидал, что обыграю Рублева. В прошлом году на Кубке Дэвиса мне удалось взять у него только три гейма, и, честно говоря, я мог проиграть 0:6, 0:6. Я очень рад, что дошел до полуфинала, но это будет тяжелый матч против Гаэля, который на прошлой неделе обыграл меня в Монпелье.

В полуфинале турнира в Роттердаме Краинович встретится с французским теннисистом Гаэлем Монфисом, занимающим 9-е место рейтинга ATP и являющимся действующим чемпионом этих соревнований.