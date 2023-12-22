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Сегодня, 15:32

Фигурист Базин рассказал о том, что готовится к свадьбе

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигурист Егор Базин, выступающий в дуэте с Елизаветой Худайбердиевой, подвел итоги чемпионата России в Челябинске.

— Зрителей было много. Спасибо федерации и Челябинску за такую красоту. Приятно тут находиться. Мы сегодня катались от души от начала и до конца, несмотря на ошибку, практически незаметную на самом деле. Откатали один из самых эмоциональных прокатов своих на текущий момент.

Была в голове мысль, что было бы неплохо иметь весь комплект медалей с чемпионата России. Это важный турнир, нужно подвести итог не только самим себе, но и работе всей нашей команды. Видно, что мы можем кататься чисто и быть конкурентоспособными. Здорово, что мы удержали свою планку. Да, вернулись ребята, которые обыграли нас, но мы довольны, что удержали свой класс. Спасибо всей команде за то, что нас так подвели к этому чемпионату.
Итоги года? Я сделал предложение своей невесте и буду готовиться к свадьбе, — сказал Базин.

Избранница Базина — экс-фигуристка Екатерина Сержантова.

В Челябинске Худайбериева с Базиным заняли второе место с результатом 204,90 балла. Победителями стали Степанова и Букин с результатом 217,72 балла.

Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
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