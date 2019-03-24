06:29 | Теннис — ATP

Феррер вышел в третий круг турнира в Майами, обыграв Зверева

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Испанский теннисист Давид Феррер во втором круге турнира АТР в Майами обыграл третью ракетку мира Александра Зверева - 2:6, 7:5, 6:3. 

В третьем круге он сыграет с Фрэнсисом Тиафо, который победил серба Миомира Кецмановича - 7:6, 7:6.

Майами (США) 

Турнир ATP Miami Open presented by Itau 

Призовой фонд 8 359 455 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Стефанос Циципас (Греция, 8) - Маккензи Макдональд (США, LL) - 7:6 (7:4), 6:1

Фрэнсис Тиафо (США, 28) - Миомир Кецманович (Сербия, WC) - 7:6 (8:6), 7:6 (7:5)

Давид Феррер (Испания, WC) - Александр Зверев (Германия, 2) - 2:6, 7:5, 6:3

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