Бывшая третья ракетка мира Давид Феррер стал спортивным директором турнира в Барселоне, информирует официальный сайт АТР. Он сменил на посту Альберта Косту, руководившего соревнованиями с 2009 года. Призовой фонд турнира составляеет около 2,75 миллиона евро.

— Возглавить спортивное направление Barcelona Open Banc Sabadell — большое достижение для меня и захватывающий вызов в моей жизни как спортсмена и любителя тенниса. У меня двойная задача — обеспечить преемственность и развитие профессионального наследия моего друга Альберта Косты, которого я могу только поздравить и поблагодарить за его ценное сотрудничество в переходный период.