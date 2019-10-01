Фелисьяно Лопес: «Кирьос еще пожалеет»

Испанский теннисист Фелисьяно Лопес рассказал о своем отношении к эпатажному австралийцу Нику Кирьосу. Ранее он был наказан за поведение в матче второго раунда турнира в Цинциннати с Кареном Хачановым отстранением на 16 недель условно и штрафом на 25 тысяч долларов.

— Когда Ник ведет себя плохо, его нужно наказывать, — цитирует Tennis World USA Лопеса. — Но его игрой можно наслаждаться, нередко он играет здорово. Если Кирьос сосредоточен, он нужен теннису. Всем можно учиться на ошибках. Ник еще пожалеет. Дальше он будет спокойнее.