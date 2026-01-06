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Оже-Альяссим уступил Бергсу на турнире United Cup

Павел Лопатко

Бельгиец Зизу Бергс обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима на турнире United Cup — 6:4, 6:2. Встреча продлилась 1 час 39 минут. Командный турнир проходит в Австралии.

Бельгия повела в противостоянии с Канадой — 1-0.

Во втором матче сыграют Виктория Мбоко и Элисе Мертенс. Также пройдет игра смешанных пар с участием Оже-Альяссима/Мбоко и Бергса/Мертенс.

Австралия

Объединенный кубок

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа B (Перт)

Канада — Бельгия

Феликс Оже-Альяссим — Зизу Бергс — 4:6, 2:6

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Феликс Оже-Альяссим
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