Оже-Альяссим уступил Бергсу на турнире United Cup

Бельгиец Зизу Бергс обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима на турнире United Cup — 6:4, 6:2. Встреча продлилась 1 час 39 минут. Командный турнир проходит в Австралии.

Бельгия повела в противостоянии с Канадой — 1-0.

Во втором матче сыграют Виктория Мбоко и Элисе Мертенс. Также пройдет игра смешанных пар с участием Оже-Альяссима/Мбоко и Бергса/Мертенс.

Австралия

Объединенный кубок

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа B (Перт)

Канада — Бельгия

Феликс Оже-Альяссим — Зизу Бергс — 4:6, 2:6