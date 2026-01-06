Оже-Альяссим уступил Бергсу на турнире United Cup
Бельгиец Зизу Бергс обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима на турнире United Cup — 6:4, 6:2. Встреча продлилась 1 час 39 минут. Командный турнир проходит в Австралии.
Бельгия повела в противостоянии с Канадой — 1-0.
Во втором матче сыграют Виктория Мбоко и Элисе Мертенс. Также пройдет игра смешанных пар с участием Оже-Альяссима/Мбоко и Бергса/Мертенс.
Австралия
Объединенный кубок
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа B (Перт)
Канада — Бельгия
Феликс Оже-Альяссим — Зизу Бергс — 4:6, 2:6
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