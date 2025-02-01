Оже-Альяссим вышел в финал турнира в Монпелье

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим обыграл представителя Нидерландов Йеспера де Йонга в полуфинале турнира ATP 250 в Монпелье.

Матч завершился со счетом 6:4, 7:6 (7:4). Спортсмены провели на корте 2 часа 5 минут.

23-я ракетка мира Оже-Альяссим 12 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 13. На счету 131-й ракетки мира де Йонга 11 эйсов, 2 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

В финале Оже-Альяссим сыграет с победителем матча Андрей Рублев (Россия) — Александр Ковачевич (США).

Монпелье (Франция)

Турнир ATP Open Occitanie

Призовой фонд 596 035 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2) — Йеспер де Йонг (Нидерланды) — 6:4, 7:6 (7:4)