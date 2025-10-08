Музетти уступил Оже-Альяссиму в четвертом круге турнира в Шанхае

Девятая ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти проиграл 13-й ракетке мира Феликсу Оже-Альяссиму в четвертом круге турнира в Шанхае — 4:6, 2:6.

Матч продлился 1 час 26 минут.

Музетти 3 раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 3. На счету Оже-Альяссима 6 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

В четвертьфинале турнира 25-летний канадец сыграет с французом Артуром Риндеркнешем.