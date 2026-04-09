Оже-Альяссим на отказе Рууда прошел в четвертьфинал «мастерса» в Монте-Карло
Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в четвертьфинал турнира в Монте-Карло.
В третьем круге Оже-Альяссим встречался с норвежцем Каспером Руудом. Рууд уступил в первом сете (5:7) и снялся с матча при счете 2:2 во втором.
В четвертьфинале Оже-Альяссим сыграет с победителем пары Томаш Махач (Чехия) — Янник Синнер (Италия, 2).
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 6 309 095 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6) — Каспер Рууд (Норвегия, 9) — 7:5, 2:2 отказ 2-го игрока
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