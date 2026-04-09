Оже-Альяссим на отказе Рууда прошел в четвертьфинал «мастерса» в Монте-Карло

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в четвертьфинал турнира в Монте-Карло.

В третьем круге Оже-Альяссим встречался с норвежцем Каспером Руудом. Рууд уступил в первом сете (5:7) и снялся с матча при счете 2:2 во втором.

В четвертьфинале Оже-Альяссим сыграет с победителем пары Томаш Махач (Чехия) — Янник Синнер (Италия, 2).

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 6 309 095 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6) — Каспер Рууд (Норвегия, 9) — 7:5, 2:2 отказ 2-го игрока