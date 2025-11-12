Теннис
Сегодня, 18:39

Оже-Альяссим победил Шелтона на Итоговом турнире ATP

Руслан Минаев
Феликс Оже-Альяссим.
Фото Reuters

Канадец Феликс Оже-Альяссим обыграл американца Бена Шелтона в матче на Итоговом турнире ATP — 4:6, 7:6 (9:7), 7:5.

Игра длилась 2 часа 27 минут. Оже-Альяссим за матч сделал 9 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 7. У Шелтона — 7 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

Оже-Альяссим набрал 1 очко и занимает третье место в таблице группы Бьорна Борга. В следующем матче он сыграет с немцем Александром Зверевым.

Шелтон потерпел два поражения в двух матчах. Его следующим соперником станет итальянец Янник Синнер.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 15 500 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Бьорна Борга

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8) — Бен Шелтон (США, 5) — 4:6, 7:6 (9:7), 7:5

Теннис
Бен Шелтон
Феликс Оже-Альяссим
  • Дмитрий Ушкачев

    Да, тут всегда у Саши - засада. Не тот рычажок нажал и - вместо закиси азота - унарный газ...

    12.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Всегда интересно, кто и как докажет свой шанс на победу. Нудно, изматывая, под проливным дождем, голодая, падая и вставая (люблю патетику)... Канадец понял, когда подбить Шелтона - опыт. Типичная ничья, но она невозможна. Долго и нудно? Терпение и новопассит! Либо занять себя чем-нибудь другим. Выбор)))

    12.11.2025

  • Иван Л.

    я очень надеюсь, что сыграет мозг, коего у Сани заметно больше,чем у Феликса и Бена. другое дело, что и там у него просто может щелкнуть не туда и прощай

    12.11.2025

  • Иван Л.

    да старались то они старались, кто бы сомневался, просто вот этот ихний теннис, ну как по мне, тос-ка смертная, ну перепихон. ну начал смотреть, выключил, включил, все одно и тоже. эт не в укор им, что могут, то могут, но смотреть... я уволился) тот же зверь далеко уже не уровень первых двух, но гораздо интереснее вот этих долбо.. ну как их там)

    12.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Будем посмотреть. Если Зверев психа спрячет - борьба возможна.

    12.11.2025

  • hant64

    С учётом того, что Синнер не в лучших кондициях, у Сани явно есть шансы - скорее всего, будет упираться, а, если выиграет первый сет (а вдруг), то упираться дальше будет вдвойне.

    12.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    А мне интересно. Пацаны старались, выжимали из себя соки (с яблочным и желудочный заодно).

    12.11.2025

  • hant64

    Да, я немного первого сета посмотрел, реально не цепляло. И на этом я решил время не убивать, сегодня лучше вторую пару посмотрю.

    12.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Первый Итоговый (предполагаю) для Шелтона. Не хватает понимания. когда добавить. Играет правильно, но соперники его дожимают. Потенциал есть. За битого двух небитых дают. С другой стороны, удивлен концентрации канадца - все три сета искал шансы для победы и нашел. Звереву придется непросто с точки зрения психологии: у робота выиграть почти невозможно, значит, нужно цеплять сет или готовиться к Оже с меньшими затратами, типа 4:6 два раза против Т-1000. С турнирной точки зрения надо просто выигрывать у канадца, но надо ли упираться против Синнера? Я понимаю, что Саша - спортсмен, надо в каждом матче играть на победу... Интересно, что Зверев выберет.

    12.11.2025

  • Иван Л.

    Вот таких одинаковых, по сути, клоунов и смотреть неохота. Какая бы там у них рубка ни была. Да и вообще... чего тут смотреть? Ну до полуфиналов, минимум.

    12.11.2025

  • инок

    Феликса с трудовой победой над Шелтоном. Он молодец.

    12.11.2025

