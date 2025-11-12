Оже-Альяссим победил Шелтона на Итоговом турнире ATP

Канадец Феликс Оже-Альяссим обыграл американца Бена Шелтона в матче на Итоговом турнире ATP — 4:6, 7:6 (9:7), 7:5.

Игра длилась 2 часа 27 минут. Оже-Альяссим за матч сделал 9 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 7. У Шелтона — 7 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

Оже-Альяссим набрал 1 очко и занимает третье место в таблице группы Бьорна Борга. В следующем матче он сыграет с немцем Александром Зверевым.

Шелтон потерпел два поражения в двух матчах. Его следующим соперником станет итальянец Янник Синнер.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 15 500 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Бьорна Борга

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8) — Бен Шелтон (США, 5) — 4:6, 7:6 (9:7), 7:5