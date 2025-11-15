Оже-Альяссим победил Зверева и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Канадец Феликс Оже-Альяссим победил немца Александра Зверева в матче Итогового турнира ATP — 6:4, 7:6 (7:4). Игра длилась 2 часа 8 минут.

Оже-Альяссим сделал за матч 11 эйсов и реализовал 1 из 7 брейк-пойнтов. У Зверева — 9 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 4.

Оже-Альяссим вышел в полуфинал Итогового турнира ATP и встретится с испанцем Карлосом Алькарасом. Во втором полуфинале сыграют Янник Синнер (Италия) и Алекс де Минаур (Австралия).

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 15 500 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Бьорна Борга

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8) — Александр Зверев (Германия, 3) — 6:4, 7:6 (7:4)