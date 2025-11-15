Теннис
Сегодня, 00:53

Оже-Альяссим победил Зверева и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Руслан Минаев

Канадец Феликс Оже-Альяссим победил немца Александра Зверева в матче Итогового турнира ATP — 6:4, 7:6 (7:4). Игра длилась 2 часа 8 минут.

Оже-Альяссим сделал за матч 11 эйсов и реализовал 1 из 7 брейк-пойнтов. У Зверева — 9 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 4.

Оже-Альяссим вышел в полуфинал Итогового турнира ATP и встретится с испанцем Карлосом Алькарасом. Во втором полуфинале сыграют Янник Синнер (Италия) и Алекс де Минаур (Австралия).

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 15 500 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Бьорна Борга

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8) — Александр Зверев (Германия, 3) — 6:4, 7:6 (7:4)

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Феликс Оже-Альяссим
  • Черемисин57

    Эх, Зверев, Зверев! Не сбылись твои надежды сыграть в финале с Синнером!! Есть хорошая русская пословица- Не хвались, идучи на рать, а хвались, идучи с рати!!! Вот кто тебя тянул за язык, что надеешься сыграть в финале с Синнером? Он то точно там будет, а ты профукал этот финал! Очень жаль, скорее всего это поражение станет началом твоего движения вниз!!

    15.11.2025

  • Кот-матрос

    Золотых цепей понавешал, а руки трясутся... как царь Кащей над златом чахнет... ------------ Эх, Сашка! С таким нервяком не берут джек-пот.

    15.11.2025

  • hant64

    И всё же я выдержал эту тягомотину до конца, просто хотелось узнать последнего полуфиналиста, а так бы давно уже не смотрел бы. По матчу: Зверев лох, Зверев плох. И да, как он эпично отдал первый сет, это что-то - вылез с 0:40 на своей подаче, сравнял, но следующий мяч стоя в метре от сетки, влупил в неё. Ну а последнее очко ФОА уже сам взял косым виннером.

    15.11.2025

  • Mickmac1973

    К сожалению эпоха Медведева, Зверева, Циципаса и Рублева прошла. К ним можно добавить рано ушедшего Тима. На всех два шлема...

    15.11.2025

    • Синнер — о матче с де Минауром: «Мне нужно быть очень осторожным, ему нечего терять»

