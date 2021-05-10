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Хачанов проиграл Дельбонису в первом круге турнира ATP в Риме

16:08
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Россиянин Карен Хачанов в матче первого круга турнира ATP в Риме в трех сетах проиграл аргентинцу Федерико Дельбонису — 6:3, 4:6, 0:6.

Встреча продолжалась 1 час 42 минуты.

Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 2 082 690 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Федерико Дельбонис (Аргентина, Q) — Карен Хачанов (Россия) — 3:6, 6:4, 6:0

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