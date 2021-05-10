Хачанов проиграл Дельбонису в первом круге турнира ATP в Риме
16:08
Россиянин Карен Хачанов в матче первого круга турнира ATP в Риме в трех сетах проиграл аргентинцу Федерико Дельбонису — 6:3, 4:6, 0:6.
Встреча продолжалась 1 час 42 минуты.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 2 082 690 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Федерико Дельбонис (Аргентина, Q) — Карен Хачанов (Россия) — 3:6, 6:4, 6:0
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю