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Сегодня, 18:48

Федерер заявил, что на данный момент не видит себя тренером

Алина Савинова
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20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер рассказал о своей жизни после завершения карьеры.

«Как теннисист, ты всегда думаешь о своей следующей тренировке, о своем следующем матче. Это никогда не отпускает тебя. Я не думаю, что настолько хорошо осознавал это. После того, как я завершил карьеру, понял, что весь стресс ушел», — приводит Eurosport слова Федерера.

Также швейцарский теннисист ответил на вопрос, может ли он стать тренером.

«Никогда не говори «никогда». Стефан Эдберг сказал, что он никогда не будет тренером, пока я не позвонил ему и не пригласил на тренировку. На данный момент, когда мои четверо детей ходят в школу и все такое происходит, я не вижу себя тренером. Если приходит новичок и ему нужна какая-то поддержка или совет, я с радостью это сделаю», — добавил он.

41-летний спортсмен завершил карьеру в этом году после выступления на Кубке Лэйвера, который проходил в Лондоне в конце сентября.

На счету швейцарца 20 побед на турнирах «Большого шлема», 111 побед на турнирах ATP, две выигранные медали на Олимпийский играх — золото в парном разряде и серебро в одиночном разряде. В статусе 1-й ракетки мира Федерер провел 310 недель.

Источник: https://www.eurosport.co.uk/tennis/roger-federer-feeling-lighter-since-retiring-from-tough-life-on-tour-were-not-machines-were-humans_sto9233108/story.shtml
Теннис
Роджер Федерер
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