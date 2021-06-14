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Федерер вышел во второй круг турнира в немецком Халле

17:32
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Швейцарец Роджер Федерер вышел во второй круг турнира в немецком Халле. На старте соревнований он победил белоруса Илью Ивашко в двух сетах.

6 июня швейцарский теннисист Роджер Федерер снялся с матча четвертого круга Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).

Халле (Германия)

Турнир ATP NOVENTI OPEN

Призовой фонд 1 318 605 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Роджер Федерер (Швейцария, 5) — Илья Ивашко (Белоруссия, Q) — 7:6 (7:4), 7:5

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