Федерер вышел во второй круг турнира в немецком Халле
17:32
Швейцарец Роджер Федерер вышел во второй круг турнира в немецком Халле. На старте соревнований он победил белоруса Илью Ивашко в двух сетах.
6 июня швейцарский теннисист Роджер Федерер снялся с матча четвертого круга Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).
Халле (Германия)
Турнир ATP NOVENTI OPEN
Призовой фонд 1 318 605 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Роджер Федерер (Швейцария, 5) — Илья Ивашко (Белоруссия, Q) — 7:6 (7:4), 7:5
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