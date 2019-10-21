Федерер вышел во второй круг турнира в Базеле

Швейцарец Роджер Федерер разгромил немца Петера Гойовчика в матче первого круга турнира в Базеле — 6:2, 6:1. Матч продолжался 54 минуты.

В другой встрече Ян-Леннард Штруфф обыграл серба Миомира Кецмановича — 6:4, 6:2 за 1 час 3 минуты.

Базель (Швейцария)

Турнир ATP Swiss Indoors Basel

Призовой фонд 2 082 655 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Роджер Федерер (Швейцария, 1) — Петер Гойовчик (Германия, Q) — 6:2, 6:1

Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Миомир Кецманович (Сербия) — 6:4, 6:2