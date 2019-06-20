21:06 | Теннис — ATP

Федерер вышел в третий круг турнира в Германии

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Швейцарский теннисист Роджер Федерер пробился в третий круг турнира в Германии. в матче второго раунда он обыграл француза Жо-Вилфрид Цонга - 7:6(7:5), 4:6, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 18 минут.

В следующем круге Федерер сыграет с испанцем Роберто Баутиста Агутом.

Халле (Германия) 

Турнир ATP Noventi Open 

Призовой фонд 2 081 830 евро 

Открытые корты, трава 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Роджер Федерер (Швейцария, 1) - Жо-Вилфрид Цонга (Франция, WC) - 7:6(7:5), 4:6, 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/halle/2019/

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