Федерер вышел в третий круг турнира в Германии

Швейцарский теннисист Роджер Федерер пробился в третий круг турнира в Германии. в матче второго раунда он обыграл француза Жо-Вилфрид Цонга - 7:6(7:5), 4:6, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 18 минут.

В следующем круге Федерер сыграет с испанцем Роберто Баутиста Агутом.

Халле (Германия)

Турнир ATP Noventi Open

Призовой фонд 2 081 830 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Роджер Федерер (Швейцария, 1) - Жо-Вилфрид Цонга (Франция, WC) - 7:6(7:5), 4:6, 7:5