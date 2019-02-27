Федерер вышел в четвертьфинал турнира в Дубае, Нишикори проиграл Хуркачу

Швейцарский теннисист Роджер Федерер во втором круге турнира АТР в Дубае обыграл испанца Фернандо Вердаско - 6:3, 3:6, 6:3.

Первая ракетка турнира Кеи Нишикори уступил поляку Хуберту Хуркачу - 5:7, 7:5, 2:6.

Также в четвертьфинал вышли Стефанос Циципас (Греция), Николоз Басилашвили (Грузия), Гаэль Монфис (Франция) и Мартон Фучович (Венгрия)

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 736 845 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Роджер Федерер (Швейцария, 2) - Фернандо Вердаско (Испания) - 6:3, 3:6, 6:3

Стефанос Циципас (Греция, 5) - Егор Герасимов (Белоруссия, Q) - 6:3, 6:1

Николоз Басилашвили (Грузия) - Роберто Баутиста Агут (Испания) - 6:7(2:7), 6:4, 6:3

Гаэль Монфис (Франция) - Маркос Багдатис (Кипр, WC) - 6:3, 6:2

Мартон Фучович (Венгрия) - Ян-Леннард Штруфф (Германия) - 6:4, 6:2

Хуберт Хуркач (Польша) - Кеи Нишикори (Япония, 1) - 7:5, 5:7, 6:2