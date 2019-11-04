Федерер впервые с 2002 года ни разу за сезон не находился на первом или втором месте рейтинга АТР

Впервые с 2002 года швейцарский теннисист Роджер Федерер не смог по ходу сезона выйти на первое или второе место рейтинга АТР. С 2003 по 2018 год он хотя бы раз за сезон был на одной из первых двух строчек рейтинга.

38-летний швейцарец занимает третье место в рейтинге. Он останется на этой позиции до завершения сезона. В 2019 году он выиграл четыре турнира.

Федерер будет участвовать в Итоговом турнире АТР, который пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября.