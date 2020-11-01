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Федерер возобновил тренировки на корте. Швейцарец пропустил девять месяцев

08:27
Роджер Федерер. Фото Instagram
Роджер Федерер. Фото Instagram
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Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о темпах своего восстановления. Первый номер мирового рейтинга перенес операцию на колене и продолжает процесс восстановления.

«Восстановление после операции на колене — это долгий и непростой процесс, — цитирует Федерера Tennis365. — Я понимаю, что прогрессирую, но это происходит медленно. С каждой неделей мне становится все лучше.

Я наконец-то возобновил тренировки на корте — это удивительно ощущение. Не играл с февраля, так что могу только радоваться. Сейчас мне важно не переусердствовать. В январе надеюсь провести свои первые турниры».

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