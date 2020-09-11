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Федерер вернулся к тренировкам после операции на колене

15:20
Роджер Федерер. Фото Icon SMI via ZUMA Press
Роджер Федерер. Фото Icon SMI via ZUMA Press
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Швейцарский теннисист, 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер, вернулся к тренировкам после операции на колене, сообщает Tages Anzeiger.

По информации издания, 39-летний спортсмен намерен провести две тренировки на корте на следующей неделе. Каждое занятие будет длиться по 45 минут.

Федерер перенес операцию на колене в феврале и планировал вернуться на корт во время травяного сезона. Турниры на травяном покрытии не состоялись из-за пандемии коронавируса, а швейцарец прошел дополнительную артроскопическую процедуру в июне и досрочно завершил сезон. Теннисист заявил, что намерен выступить на Australian Open в 2021 году.

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