Федерер в паре с китайским актером Донни Йеном выиграл выставочный матч в Шанхае

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер принял участие в выставочном матче в рамках «мастерса» в Шанхае.

Швейцарец выступил в дуэте с китайским актером Донни Йеном. Они обыграли еще одного актера из Китая — Ву Лея и бывшую 15-ю ракетку мира Чжэн Цзэ со счетом 5:7, 10:8, 7:1.

«Я думаю, вы отлично справились. Спасибо, что пришли. Я вижу, что вы отлично провели время», — приводит слова Федерера пресс-служба ATP.

Федерер завершил профессиональную карьеру в 2021-м. Он дважды побеждал на «мастерсе» в Шанхае: в 2014 и 2017 годах.