Федерер снялся с турнира в Цинциннати из-за травмы спины

Роджер Федерер, на прошлой неделе дошедший до финала "Мастерса" в Монреале и уступивший там Александру Звереву, снялся с турнира такой же категории в Цинциннати. Причиной стала травма спины, сообщает пресс-служба соревнований.
В сезоне-2017 швейцарец, которому 8 августа исполнилось 36 лет, выиграл два турнира "Большого шлема" (Australian Open и Уимблдон), два "Мастерса" (в Индиан-Уэллсе и Майами) и состязания категории "500" в Халле.
Nick280881
Абсолютно ожидаемо, учитывая как он финал против Зверева играл. Явно не в своей тарелке был. Хотя это не умаляет заслуг Саши.
21:38 14 августа
Долго наблюдал за идиотами на эт
Пусть отдыхает, ждём эпичного финала на УСопен
20:52 14 августа
grechka2103
Действительно, ожидаемо, хотя до последнего надеялась, что этого не произойдет (( Надеюсь, что двух недель хватит, чтобы отдохнуть и набрать форму, потому, что в Монреале Роджер, если честно, играл паршивенько, и финал стал результатом не столько игры, сколько удачной сетки.
19:55 14 августа
shpasic
читалось!))
18:54 14 августа