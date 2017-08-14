18:44 14 августа | ТЕННИС — ATP

Федерер снялся с турнира в Цинциннати из-за травмы спины

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Роджер Федерер, на прошлой неделе дошедший до финала "Мастерса" в Монреале и уступивший там Александру Звереву, снялся с турнира такой же категории в Цинциннати. Причиной стала травма спины, сообщает пресс-служба соревнований.

В сезоне-2017 швейцарец, которому 8 августа исполнилось 36 лет, выиграл два турнира "Большого шлема" (Australian Open и Уимблдон), два "Мастерса" (в Индиан-Уэллсе и Майами) и состязания категории "500" в Халле.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Nick280881

Абсолютно ожидаемо, учитывая как он финал против Зверева играл. Явно не в своей тарелке был. Хотя это не умаляет заслуг Саши.

21:38 14 августа

Долго наблюдал за идиотами на эт

Пусть отдыхает, ждём эпичного финала на УСопен

20:52 14 августа

grechka2103

Действительно, ожидаемо, хотя до последнего надеялась, что этого не произойдет (( Надеюсь, что двух недель хватит, чтобы отдохнуть и набрать форму, потому, что в Монреале Роджер, если честно, играл паршивенько, и финал стал результатом не столько игры, сколько удачной сетки.

19:55 14 августа

shpasic

читалось!))

18:54 14 августа