Федерер снялся с турнира в Цинциннати из-за травмы спины

Роджер Федерер, на прошлой неделе дошедший до финала "Мастерса" в Монреале и уступивший там Александру Звереву, снялся с турнира такой же категории в Цинциннати. Причиной стала травма спины, сообщает пресс-служба соревнований.

В сезоне-2017 швейцарец, которому 8 августа исполнилось 36 лет, выиграл два турнира "Большого шлема" (Australian Open и Уимблдон), два "Мастерса" (в Индиан-Уэллсе и Майами) и состязания категории "500" в Халле.