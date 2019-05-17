Федерер снялся с четвертьфинала турнира в Риме из-за травмы

Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер завершил выступление на турнире в Риме из-за травмы правой ноги, сообщает пресс-служба ATP.
Таким образом, восьмой сеяный соревнований грек Стефанос Циципас вышел в полуфинал турнира, где встретится с победителем пары Фернандо Вердаско – Рафаэль Надаль (оба – Испания).
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 5 207 405 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Стефанос Циципас (Греция, 8) – Роджер Федерер (Швейцария, 3) – 0:0 отказ 2-го игрока
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