Федерер скоро примет решение по поводу дальнейшей карьеры

Третья ракетка мира Роджер Федерер сказал, что еще не принял решение по поводу дальнейшей карьеры. 38-летний швейцарец дал понять, что определится в ближайшие недели

— Внутри себя я решил, что хочу играть до «Уимблдона», — цитирует tennis365.com Федерера. — Сейчас я должен принять решение по поводу Токио. Я уже обсудил это с командой и спросил, что они думают на этот счет.

Я также поговорил с Миркой (жена Федерера). Я приму окончательное решение в ближайшие недели.