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Федерер рассказал о восстановлении после операции на колене

16:06
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Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, как идёт восстановление после третьей операции на колене.

«После операции не возникало никаких проблем, реабилитация идет хорошо. С каждым днем я чувствую себя все лучше. Мне хочется скорее вернуться на корт, но нужно набраться терпения и двигаться постепенно. Но пока что я очень доволен», — приводит слова Федерера tennismajors.com.

40-летний швейцарец перенес операцию в августе 2021 года. Федерер является 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема».

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