Федерер рассказал, кто помог ему так долго оставаться в теннисе

Швейцарский теннисист Роджер Федерер — о секрете своего спортивного долголетия.

— Я больше полагаюсь на человеческий фактор, — цитирует швейцарца Tennis World USA. — Секретное оружие для моего долголетия и для моего успеха — это фитнес-тренер Пьер Паганини. Я знаю его с 14 лет. Мы работаем вместе почти 25 лет. Он досконально знает мое тело и отлично знает меня, как человека. Он видит, когда я устал, когда мне нужен перерыв, а когда меня нужно подстегнуть. Ему не нужны никакие тесты, потому что он знает, как я себя чувствую. Думаю, это большое преимущество по сравнению с другими игроками, которые периодически меняют фитнес-тренеров.

38-летний Роджер Федерер выступает на турнирах АТР с 1998 года.