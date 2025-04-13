Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

13 апреля, 09:29

Федерер рассказал, что планирует играть на выставочных турнирах

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-первая ракетка мира Роджер Федерер заявил о желании принять участие в выставочных турнирах.

«Честно признаться, я бы с удовольствием снова вышел на корт. Хватит с меня гольфа, я много в него играл. Если серьезно, я хочу начать тренироваться два-три раза в неделю и, надеюсь, снова попасть на выставочный турнир. Пока у меня нет конкретных планов, но я немного скучаю по тренировкам. Я редко играл с тех пор, как завершил карьеру, потому что моему телу и разуму нужен был перерыв», — заявил швейцарец в интервью Mercedes-Benz.

Федерер завершил профессиональную карьеру в сентябре 2022 года. Последним турниром для него стал Кубок Лэйвера.

43-летний швейцарец является 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», 6-кратным победителем Итогового турнира ATP, обладателем Кубка Дэвиса, а также олимпийским чемпионом. В общей сложности он завоевал 111 титулов на уровне АТР.

Теннис
Роджер Федерер
Читайте также
Губерниев говорит о желании возглавить российские лыжи. Насколько это реально?
Додик заявил об отсутствии страха перед санкциями ЕС за визит в Москву на 9 Мая
Силы ПВО перехватили 71 БПЛА ВСУ над российскими регионами за ночь
В России создали не имеющий аналогов в мире препарат от рака
Ходил с пивом в номер к 11-летней и предлагал массаж: фигуристка Жилина из академии Плющенко обвинила бывшего тренера в домогательствах
Алина Загитова и Анна Щербакова выступят на шоу в Японии впервые с 2019 года
Популярное видео
Кто заменит Илью Воробьева в ЦСКА?
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
Березкин может уехать в НХЛ, Демидов забил за «Монреаль»
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Хет-трик форварда «Спартака», поражение «Авангарда» в Ярославле
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Музетти выиграл у Де Минаура в полуфинале «мастерса» в Монте-Карло

Руне: «Если я буду свеж, то смогу вернуться к своей лучшей форме»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости