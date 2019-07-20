Федерер проведет матч на арене для корриды. Он может побить зрительский рекорд

Экс-первая ракетка мира Роджер Федерер 24 ноября проведет выставочный матч в Мексике на крупнейшей в мире арене для корриды "Пласа Мексико", cообщает globoesporte.globo.com.

Упомянутая арена вмещает в себя 41 200 зрителей. Этот матч может стать первым в Мексике для 37-летнего Федерера. Соперник швейцарца определится позже.

Сейчас рекорд по количеству зрителей на теннисном матче принадлежит Ким Клийстерс и Серене Уильямс. Которые в 2010-м году собрали 35 тысяч человек на показательный матч в Брюсселе.