Федерер проиграл во втором раунде домашнего турнира в Женеве
19:14
Испанский теннисист Пабло Андухар победил швейцарца Роджера Федерера (6:4, 4:6, 6:4) в матче второго раунда турнира АТР в Женеве (Швейцария).
Федерер — двадцатикратный победитель турниров Большого шлема. Более года он не выступал из-за проблем со здоровьем. В марте 2021 года сыграл на турнире ATP в Дохе, где дошел до четвертьфинала, после чего вновь приостановил участие в соревнованиях.
Женева (Швейцария)
Турнир ATP Gonet Geneva Open
Призовой фонд 419 470 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Пабло Андухар (Испания) — Роджер Федерер (Швейцария, 1) — 6:4, 4:6, 6:4
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