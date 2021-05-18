Федерер проиграл во втором раунде домашнего турнира в Женеве

Испанский теннисист Пабло Андухар победил швейцарца Роджера Федерера (6:4, 4:6, 6:4) в матче второго раунда турнира АТР в Женеве (Швейцария).

Федерер — двадцатикратный победитель турниров Большого шлема. Более года он не выступал из-за проблем со здоровьем. В марте 2021 года сыграл на турнире ATP в Дохе, где дошел до четвертьфинала, после чего вновь приостановил участие в соревнованиях.

Женева (Швейцария)

Турнир ATP Gonet Geneva Open

Призовой фонд 419 470 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Пабло Андухар (Испания) — Роджер Федерер (Швейцария, 1) — 6:4, 4:6, 6:4