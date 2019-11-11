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Федерер проиграл Тиму на Итоговом турнире ATP

00:56
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Австриец Доминик Тим победил швейцарца Роджера Федерера в матче группового этапа Итогового турнира ATP — 7:5, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час и 41 минуту.

Ранее в группе Бьорна Борга серб Новак Джокович разгромил итальянца Маттео Берреттини.

Лондон (Англия)

Турнир ATP Nitto ATP Final

Призовой фонд 9 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Бьорна Борга

Доминик Тим (Австрия, 5) — Роджер Федерер (Швейцария, 3) — 7:5, 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/finals/2019/

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