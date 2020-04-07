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Федерер показал, как тренироваться в одиночестве

16:58
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Четвертая ракетка Роджер Федерер поделился в своем официальном Twitter видеороликом тренировки дома в условиях самоизоляции.

— Вот вам полезная личная тренировка, — подписал Федерер видео. — Посмотрим что у вас получится! Отвечайте с видео, и я дам несколько советов. Выберите шляпу с умом.

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