Федерер показал, как тренироваться в одиночестве

Четвертая ракетка Роджер Федерер поделился в своем официальном Twitter видеороликом тренировки дома в условиях самоизоляции.

— Вот вам полезная личная тренировка, — подписал Федерер видео. — Посмотрим что у вас получится! Отвечайте с видео, и я дам несколько советов. Выберите шляпу с умом.