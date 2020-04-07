Федерер показал, как тренироваться в одиночестве
16:58
Четвертая ракетка Роджер Федерер поделился в своем официальном Twitter видеороликом тренировки дома в условиях самоизоляции.
— Вот вам полезная личная тренировка, — подписал Федерер видео. — Посмотрим что у вас получится! Отвечайте с видео, и я дам несколько советов. Выберите шляпу с умом.
Here's a helpful solo drill. Let's see what you got! Reply back with a video and I'll provide some tips. Choose your hat wisely ??? #tennisathome pic.twitter.com/05lliIqh1h— Roger Federer (@rogerfederer) April 7, 2020
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