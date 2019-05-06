Опубликован обновленный рейтинг ATP, который по-прежнему возглавляет серб Новак Джокович. Швейцарец Роджер Федерер поднялся на 3-е место, грек Стефанос Циципас – на 9-е. Американец Джон Иснер опустился на 10-ю строчку.
Лучший из россиян, Карен Хачанов, располагается на 13-й позиции. Даниил Медведев – 14-й.
Рейтинг ATP
Положение на 6 мая
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 11 160.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7765.
3 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 5590.
4 (3). Александр Зверев (Германия) – 5565.
5 (5). Доминик Тим (Австрия) – 5085.
6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4115.
7 (7). Кей Нисикори (Япония) – 3780.
8 (8). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) – 3225.
9 (10). Стефанос Циципас (Греция) – 3190.
10 (9). Джон Изнер (США) – 3085…
13 (13). Карен Хачанов (Россия) – 2685.
14 (14). Даниил Медведев (Россия) – 2625...
86 (89). Андрей Рублев (Россия) – 644.