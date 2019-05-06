Опубликован обновленный рейтинг ATP, который по-прежнему возглавляет серб Новак Джокович. Швейцарец Роджер Федерер поднялся на 3-е место, грек Стефанос Циципас – на 9-е. Американец Джон Иснер опустился на 10-ю строчку.

Лучший из россиян, Карен Хачанов, располагается на 13-й позиции. Даниил Медведев – 14-й.

Рейтинг ATP

Положение на 6 мая



1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 11 160.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7765.



3 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 5590.

4 (3). Александр Зверев (Германия) – 5565.



5 (5). Доминик Тим (Австрия) – 5085.



6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4115.



7 (7). Кей Нисикори (Япония) – 3780.



8 (8). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) – 3225.



9 (10). Стефанос Циципас (Греция) – 3190.



10 (9). Джон Изнер (США) – 3085…



13 (13). Карен Хачанов (Россия) – 2685.



14 (14). Даниил Медведев (Россия) – 2625...



86 (89). Андрей Рублев (Россия) – 644.