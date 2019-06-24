Федерер почувствовал себя молодым после очередной победы на турнире в Халле

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился эмоциями после того, как стал 10-кратным победителем турнира в Халле.

– Я снова ощущаю себя молодым. В ходе перелета и завтра, когда окажусь дома и встану утром, я снова почувствую себя старым, но сейчас я молод. Это потрясающе. Не думал, что мне это когда-нибудь удастся, шел от игры к игре, не заглядывая вперед, потому что матч второго круга и четвертьфинал получились очень сложными.Я впервые выиграл 10 титулов на одном турнире. Для меня это особенный момент, – цитирует теннисиста atptour.com.

В финале турнира ATP в немецком Халле Федерер обыграл бельгийца Давида Гоффена 7:6 (7:2), 6:1. Встреча продолжалась 1 час 25 минут.