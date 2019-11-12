Федерер победил Береттини в Итоговом турнире года

Швейцарец Роджер Федерер обыграл итальянца Маттео Берреттини в групповом турнире Итогового турнира года. Шестикратный победитель состязания в первом туре уступил Доминику Тиму, а Берреттини — Новаку Джоковичу.

Лондон (Англия)

Турнир ATP Nitto ATP Final

Призовой фонд 9 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Бьорна Борга

Роджер Федерер (Швейцария, 3) — Маттео Берреттини (Италия, 8) — 7:6 (7:2), 6:3