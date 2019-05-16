Федерер обыграл Соузу и вышел в третий круг турнира в Риме

Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер прошел в следующий круг турнира ATP в Риме, обыграв в двух сетах португальца Жоау Соузу.

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.

В третьем круге 37-летний Федерер встретится с Борной Чоричем из Хорватии.

В других матчах дня шестой сеяный японец Кеи Нишикори обыграл Тэйлора Фритца из США, хорват Марин Чилич уступил немцу Ян-Леннарду Штруффу.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 207 405 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Роджер Федерер (Швейцария, 3) – Жоау Соуза (Португалия) – 6:4, 6:3

Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Марин Чилич (Хорватия, 9) – 6:2, 6:3

Кеи Нишикори (Япония, 6) – Тэйлор Фритц (США, Q) – 6:2, 6:4