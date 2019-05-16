Федерер обыграл Чорича в третьем раунде турнира в Риме

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в третьем раунде турнира АТР в Риме (Италия) обыграл хорвата Борну Чорича (2:6, 6:4, 7:6 (9:7)). Матч продолжался два часа и 33 минуты.

В 1/4 финала Федерер сыграет с победителем пары Стефанос Циципас (Греция) - Фабио Фоньини (Италия).

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 207 405 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Роджер Федерер (Швейцария, 3) - Борна Чорич (Хорватия, 13) - 2:6, 6:4, 7:6 (9:7)