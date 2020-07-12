Федерер объяснил, по какой причине может завершить карьеру

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, что может вынудить его завершить игровую карьеру. Спортсмен пропустит остаток сезона в текущем году по состоянию здоровья.

— Я все еще жажду побед, я счастлив и полон мотивации, — приводит essentiallysports.com слова Федерера — При этом я хочу соревноваться с лучшими, иметь возможность выигрывать крупные турниры. Как в прошлом году на «Уимблдоне», я был очень близок. Мне нужны такие моменты.

Если я начну каждую неделю проигрывать во втором круге, тогда пойму, что мое время закончилось.