Федерер - о Надале: "В Индиан-Уэллсе он вообще всегда чувствует себя комфортно, так что с ним явно будет тяжело"

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал предстоящий полуфинальный матч турнира в Индиан-Уэллсе против испанца Рафаэля Надаля. Последний раз теннисисты встречались на корте в 2017-м году.

– Много времени прошло с момента нашей последней встрече на корте, за эти полтора года многое случилось, – приводит пресс-служба ATP слова Федерера. – Невозможно просто взять и сыграть точно так же, как раньше. Сейчас он на более высоком уровне, чем был на Australian Open. И в Индиан-Уэллсе он вообще всегда чувствует себя комфортно, так что с ним явно будет тяжело.

У нас разный подход к игре, но мы оба добились успеха. У него была грунтовая игра, у меня травяная, но мы оба смогли освоить другие покрытия. Думаю, это еще одна сторона нашего классного соперничества. Если добавить работу с нашими благотворительными фондами, рекламные истории, политические вопросы, то получится, что мы с Рафой вместе прошли очень длинный путь.

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