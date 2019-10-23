Федерер на турнире в Базеле победил Албота, выиграв первый сет 6:0
21:24
Швейцарец Роджер Федерер во втором круге на турнире в Базеле разгромил молдаванина Раду Албота — 6:0, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час и 4 минуты.
В четвертьфинале Федерер сыграет с победителем пары Фрэнсис Тиафо (США) — Стэн Вавринка (Швейцария).
Базель (Швейцария)
Турнир ATP Swiss Indoors Basel
Призовой фонд 2 082 655 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Роджер Федерер (Швейцария, 1) — Раду Албот (Молдавия) — 6:0, 6:3
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