Федерер готовится выступить на Олимпиаде-2020 в Токио

Швейцарец Роджер Федерер настроен принять участие в Олимпийских играх-2020 в Токио.

— Я несколько недель обсуждал со своей командой, как мне распорядиться временем после Уимблдона и до Открытого чемпионата США, — цитирует express.co.uk 38-летнего Федерера. — В конце концов мое сердце решило, что я снова хочу выступить на Олимпиаде. Я дважды был знаменосцем сборной Швейцарии — на Играх в Афинах и Пекине, завоевал золото и серебро. Поэтому я хотел бы снова хотел там сыграть.