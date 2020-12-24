Федерер допускает, что после завершения карьеры будет играть на пианино

Швейцарский теннисист Роджер Федерер не исключил, что после завершения карьеры он займется игрой на пианино. 39-летний теннисист выиграл 20 турниров «Большого шлема».

— Надеюсь, у меня будет много свободного времени, — цитирует schweizer-illustrierte.ch Федерера. — Я раньше играл на пианино, хотя меня больше интересовали футбол, теннис и баскетбол. Каждую неделю мне приходилось объяснять, почему я опять не занимался.