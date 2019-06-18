Федерер, Цонга, Сеппи и Стаховский вышли во второй круг турнира в Халле

В матче первого круга турнира в Халле швейцарский теннисист Роджер Федерер обыграл австралийца Джона Миллмэна со счетом 7:6 (7:1), 6:3. Также во второй круг вышел итальянец Маттео Берреттини, француз Жо-Вилфрид Цонга, итальянец Андреас Сеппи и украинец Сергей Стаховский.

Халле (Германия)

Турнир ATP Noventi Open

Призовой фонд 2 081 830 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Роджер Федерер (Швейцария, 1) – Джон Миллмэн (Австралия) – 7:6 (7:1), 6:3

Маттео Берреттини (Италия) – Николоз Басилашвили (Грузия, 6) – 6:4, 6:4

Жо-Вилфрид Цонга (Франция, WC) – Бенуа Пэр (Франция) – 6:4, 7:5

Андреас Сеппи (Италия, Q) – Матс Мораинг (Германия, Q) – 6:4, 7:6 (7:4)

Сергей Стаховский (Украина, Q) – Рудольф Моллекер (Германия, WC) – 3:6, 7:6 (8:6), 6:2