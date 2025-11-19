Теннис
Сегодня, 14:30

Федерер будет включен в Международный зал теннисной славы в 2026 году

Ана Горшкова
Корреспондент
Роджер Федерер.
Фото Global Look Press

Экс-первая ракетка мира, швейцарский теннисист Роджер Федерер в 2026 году войдет в Международный зал славы, сообщает ATP.

Федерер узнал о своем избрании от других членов Зала славы во время телефонного разговора, в котором участвовали Стефан Эдберг и Борис Беккер.

«Для меня огромная честь быть выбранным в Международный зал теннисной славы и стоять рядом со столькими великими чемпионами этой игры, — приводит слова Федерера пресс-служба ассоциации. — На протяжении всей своей карьеры я всегда ценил историю тенниса и пример, который подавали те, кто был до меня. Было очень приятно услышать эту новость».

Федерер за время своей карьеры завоевал 103 титула, в том числе 20 раз выиграв турниры «Большого шлема». Швейцарцу принадлежит рекорд по количеству недель подряд на первой строчке в мире — 237 с февраля 2004 по август 2008 года. Федерер завершил карьеру в сентябре 2022 года.

Официальная церемония пройдет 27-29 августа в Ньюпорте.

Источник: ATP
Роджер Федерер
  • а он,что-еще не там? руководство АТР лоханулось конкретно.... этого мастера надобно было вводить туда сразу же после того как РОДЖЕР официально объявил об окончании карьеры профессионального теннисиста

    19.11.2025

  • За спорт!

    Давно пора.

    19.11.2025

  • oleg.bob

    Только сейчас вводится в зал славы Федерер? Он уже давно должен быть там!!!

    19.11.2025

